Салов АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ
мужской, родился Около 1790
умер 1838
ОтецСалов АНДРЕЙ СТЕПАНОВИЧОколо 1740 г.р.
Супруги
(Олферьева) ЕВДОКИЯ ВАСИЛЬЕВНА1786 г.р.
(Бибикова) АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА15.02.1802 г.р.
Дети
Салов АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ1820 г.р.
Салов ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ06.04.1834 г.р.Показать еще 1
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Рождение
Около 1790
Отец: Салов АНДРЕЙ СТЕПАНОВИЧ
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1819
Рождение ребёнка
1820
Сын: Салов АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Мать ребёнка: (Олферьева) ЕВДОКИЯ ВАСИЛЬЕВНА
Бракосочетание
Около 1833
Рождение ребёнка
06.04.1834
Мать ребёнка: (Бибикова) АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Салов АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Мать ребёнка: (Бибикова) АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА
Смерть
1838