Салов АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ Около 1790 — найти родственников по фамилии на Familio

Салов АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился Около 1790

умер 1838

Отец
Салов АНДРЕЙ СТЕПАНОВИЧОколо 1740 г.р.
Супруги
(Олферьева) ЕВДОКИЯ ВАСИЛЬЕВНА1786 г.р.
(Бибикова) АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА15.02.1802 г.р.
Дети
Салов АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ1820 г.р.
Салов ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ06.04.1834 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Салов АНДРЕЙ СТЕПАНОВИЧ

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1819

Жена: (Олферьева) ЕВДОКИЯ ВАСИЛЬЕВНА

Рождение ребёнка
1820

Сын: Салов АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Мать ребёнка: (Олферьева) ЕВДОКИЯ ВАСИЛЬЕВНА

Бракосочетание
Около 1833

Жена: (Бибикова) АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА

Рождение ребёнка
06.04.1834

Сын: Салов ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Мать ребёнка: (Бибикова) АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Салов АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Мать ребёнка: (Бибикова) АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА

Смерть
1838

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