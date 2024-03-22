Котова (Белова) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения03.01.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1948
Отец: Белов Иван Николаевич
Бракосочетание
06.10.1983
Рождение ребёнка
07.09.1984
Дочь: Котова Светлана Алексеевна
Отец ребёнка: Котов Алексей Викторович
Рождение ребёнка
22.04.1986
Дочь: Драч Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Котов Алексей Викторович
Работа или профессия
Неизвестно
переводчик, инженер ОТК
Место жительства
Неизвестно