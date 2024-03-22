Котова (Белова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова (Белова) Татьяна Ивановна

Место рождения

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

03.01.1948

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1948

Отец: Белов Иван Николаевич

Мать: Ермакова Клавдия Андреевна

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
06.10.1983

Муж: Котов Алексей Викторович

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
07.09.1984

Дочь: Котова Светлана Алексеевна

Отец ребёнка: Котов Алексей Викторович

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
22.04.1986

Дочь: Драч Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Котов Алексей Викторович

Калуга, город Калуга, Калужская область
Работа или профессия
Неизвестно
переводчик, инженер ОТК
Место жительства
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область
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