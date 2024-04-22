Жилин Михаил Радионович
Место рождения
Дата рожденияДо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883
Отец: Жилин Радион
1898 в крестных
Рождение ребёнка
05.05.1898
Мать ребёнка: Жилина -- Анастасия Самсоновна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
02.04.1901
Мать ребёнка: Жилина -- Анастасия Самсоновна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно