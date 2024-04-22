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Жилин Михаил Радионович

Место рождения

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: Жилин Радион

Мать: не указана

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
1898 в крестных
Рождение ребёнка
05.05.1898

Сын: Жилин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Жилина -- Анастасия Самсоновна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
02.04.1901

Сын: Жилин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Жилина -- Анастасия Самсоновна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жилина -- Анастасия Самсоновна

Смерть
Неизвестно
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