Пименов Емельян Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.05.1936
Дочь: Каишова Анастасия Емельяновна
Мать ребёнка: Пименова Анна Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пименова Анна Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пименова Мария Емельяновна
Мать ребёнка: Пименова Анна Семёновна
Смерть
Неизвестно