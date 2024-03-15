Пименов Емельян Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пименов Емельян Емельянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1936

Дочь: Каишова Анастасия Емельяновна

Мать ребёнка: Пименова Анна Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пименова Анна Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пименова Мария Емельяновна

Мать ребёнка: Пименова Анна Семёновна

Смерть
Неизвестно
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