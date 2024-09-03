Ушакова (Шешукова) Евдокия Дмитриева
Место рожденияд.Шешукова Ашлыцкой волости
Дата рождения1781
Дата смерти21.08.1832
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ушаков Егор Иванов
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.01.1808
Сын: Ушаков Анисим Егоров
Отец ребёнка: Ушаков Егор Иванов
Рождение ребёнка
04.05.1818
Дочь: Сарманова (Ушакова) Ирина Егорова
Отец ребёнка: Ушаков Егор Иванов
Рождение ребёнка
19.02.1821
Отец ребёнка: Ушаков Егор Иванов
Смерть
21.08.1832