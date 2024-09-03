Ушакова (Шешукова) Евдокия Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушакова (Шешукова) Евдокия Дмитриева

Место рождения

д.Шешукова Ашлыцкой волости

Дата рождения

1781

Дата смерти

21.08.1832

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Шешуков Дмитрий Васильев

Мать: Шешукова Параскева Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушаков Егор Иванов

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.01.1808

Сын: Ушаков Анисим Егоров

Отец ребёнка: Ушаков Егор Иванов

Рождение ребёнка
04.05.1818

Дочь: Сарманова (Ушакова) Ирина Егорова

Отец ребёнка: Ушаков Егор Иванов

Рождение ребёнка
19.02.1821

Сын: Ушаков Порфирий Егоров

Отец ребёнка: Ушаков Егор Иванов

Смерть
21.08.1832

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