Лысакова (Забирка) Татьяна Феоктистовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиС 1920 по 1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1899
Отец ребёнка: Лысаков Илья Сергеевич
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Лысакова Прасковья Ильична
Отец ребёнка: Лысаков Илья Сергеевич
Рождение ребёнка
17.06.1911
Дочь: Живернюк Акулина Ильична
Отец ребёнка: Лысаков Илья Сергеевич
Смерть
С 1920 по 1950