Лысакова (Забирка) Татьяна Феоктистовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысакова (Забирка) Татьяна Феоктистовна

Место рождения

Золотое

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

С 1920 по 1950

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1899

Сын: Лысаков Григорий Ильич

Отец ребёнка: Лысаков Илья Сергеевич

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Лысакова Прасковья Ильична

Отец ребёнка: Лысаков Илья Сергеевич

Рождение ребёнка
17.06.1911

Дочь: Живернюк Акулина Ильична

Отец ребёнка: Лысаков Илья Сергеевич

Смерть
С 1920 по 1950
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