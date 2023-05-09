Вакорина Иринья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вакорина Иринья Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вакорина Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Вакорин Михаил Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вакорина Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Вакорин Михаил Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вакорин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Вакорин Михаил Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вакорин Филлип Михайлович

Отец ребёнка: Вакорин Михаил Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вакорин Михаил Федорович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Вакорин Федор Михайлович

Отец ребёнка: Вакорин Михаил Федорович

Смерть
Неизвестно

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