Вакорина Иринья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вакорина Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Вакорин Михаил Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вакорина Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Вакорин Михаил Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вакорин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Вакорин Михаил Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вакорин Филлип Михайлович
Отец ребёнка: Вакорин Михаил Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Вакорин Михаил Федорович
Смерть
Неизвестно