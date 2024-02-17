Кулаева Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулаева Наталья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1930

Дата смерти

26.07.1930

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1930

Отец: Аникин Александр Васильевич

Мать: Аникина Ксения

Смерть
26.07.1930
Рождение ребёнка
26.10.1952

Дочь: Смирнова Мария Борисовна

Отец ребёнка: Кулаев Борис Степанович

Рождение ребёнка
11.10.1957

Дочь: Кулаева Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: Кулаев Борис Степанович

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