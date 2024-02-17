Кулаева Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1930
Дата смерти26.07.1930
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1930
Отец: Аникин Александр Васильевич
Мать: Аникина Ксения
Смерть
26.07.1930
Рождение ребёнка
26.10.1952
Дочь: Смирнова Мария Борисовна
Отец ребёнка: Кулаев Борис Степанович
Рождение ребёнка
11.10.1957
Дочь: Кулаева Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: Кулаев Борис Степанович