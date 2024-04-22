Новожилов Павел
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти?.08.1941
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Новожилов Григорий
Рождение ребёнка
20.01.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария
Работа или профессия
До 1941
Ранцевское торфоразрабатывающее предприятие, бухгалтер
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Смерть
?.08.1941
наб. р.Пижма, Карельская АССР