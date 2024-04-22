Новожилов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовожилов Павел

Новожилов Павел

avatar

Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

?.08.1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Новожилов Григорий

Мать: не указана

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
20.01.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

Работа или профессия
До 1941
Ранцевское торфоразрабатывающее предприятие, бухгалтер
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Смерть
?.08.1941
наб. р.Пижма, Карельская АССР
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close