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Палухин Алексей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Палухин Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Палухина (--) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Полухин Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Палухина (--) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Полухина Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: Палухина (--) Анна Ивановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Палухин Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Палухина (--) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
13.07.1901

Дочь: Палухина Марина Алексеевна

Мать ребёнка: Палухина (--) Анна Ивановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
19.03.1904

Сын: Палухин Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Палухина (--) Анна Ивановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
15.06.1905

Дочь: Палухина Агрипина Алексеевна

Мать ребёнка: Палухина (--) Анна Ивановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.05.1908

Сын: Палухин Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Палухина (--) Анна Ивановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
28 33 54 68
Рождение ребёнка
21.05.1908

Сын: Палухин Константин Алексеевич

Мать ребёнка: Палухина (--) Анна Ивановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
28 33 54 67
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Палухина Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Палухина (--) Анна Ивановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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