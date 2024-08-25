Палухин Алексей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Палухин Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1892
Сын: Полухин Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Палухина (--) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Полухина Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: Палухина (--) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1898
Сын: Палухин Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Палухина (--) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
13.07.1901
Дочь: Палухина Марина Алексеевна
Мать ребёнка: Палухина (--) Анна Ивановна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
19.03.1904
Сын: Палухин Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Палухина (--) Анна Ивановна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
15.06.1905
Дочь: Палухина Агрипина Алексеевна
Мать ребёнка: Палухина (--) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
21.05.1908
Сын: Палухин Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Палухина (--) Анна Ивановна
28 33 54 68
Рождение ребёнка
21.05.1908
Сын: Палухин Константин Алексеевич
Мать ребёнка: Палухина (--) Анна Ивановна
28 33 54 67
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Палухина Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Палухина (--) Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно