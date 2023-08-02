Цаликов Караше Мисостович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Сын: Цаликов Шана
Мать ребёнка: Цаликова (Тулатова) Солико
Рождение ребёнка
1847
Сын: Цаликов Айша
Мать ребёнка: Цаликова (Тулатова) Солико
Рождение ребёнка
1848
Сын: Цаликов Дзамболат
Мать ребёнка: Цаликова (Тулатова) Солико