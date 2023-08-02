Цаликов Караше Мисостович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цаликов Караше Мисостович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цаликова (Тулатова) Солико

Рождение ребёнка
1846

Сын: Цаликов Шана

Мать ребёнка: Цаликова (Тулатова) Солико

Рождение ребёнка
1847

Сын: Цаликов Айша

Мать ребёнка: Цаликова (Тулатова) Солико

Рождение ребёнка
1848

Сын: Цаликов Дзамболат

Мать ребёнка: Цаликова (Тулатова) Солико

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