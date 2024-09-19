Романов Юрий Васильевич
мужской, родился 1935
ОтецРоманов Василий Дмитриевич1906 г.р.
МатьРоманов Клавдия ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Романов Сергей ЮрьевичНеизвестно г.р.
(Романов) Татьяна ЮрьевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Романов) Татьяна Юрьевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана