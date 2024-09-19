Романов Юрий Васильевич 1935 — найти родственников по фамилии на Familio

Романов Юрий Васильевич

Автор
СС
Скоков С.

мужской, родился 1935

Отец
Романов Василий Дмитриевич1906 г.р.
Мать
Романов Клавдия ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Романов Сергей ЮрьевичНеизвестно г.р.
(Романов) Татьяна ЮрьевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Романов Василий Дмитриевич

Мать: Романов Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Сергей Юрьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Романов) Татьяна Юрьевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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