Туганова (Кундухова) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Туганов Дохцико
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туганов Цавтди
Отец ребёнка: Туганов Дохцико
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Туганов Дохцико
Смерть
Неизвестно