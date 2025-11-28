Фон Лилиенфельд (Притвиц) София Ивановна
женский, родилась 08.03.1865, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла Неизвестно
МатьПритвиц (Галахова) Софья Александровна08.09.1837 г.р.
ОтецПритвиц Иван Карлович05.07.1833 г.р.
Супруги
Фон Лилиенфельд Артур Фридрих25.04.1869 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1865
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
21.09.1901
Киев, Украинская ССР, СССР
Смерть
Неизвестно