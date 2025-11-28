Фон Лилиенфельд (Притвиц) София Ивановна 08.03.1865 — найти родственников по фамилии на Familio

Фон Лилиенфельд (Притвиц) София Ивановна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 08.03.1865, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла Неизвестно

Мать
Притвиц (Галахова) Софья Александровна08.09.1837 г.р.
Отец
Притвиц Иван Карлович05.07.1833 г.р.
Супруги
Фон Лилиенфельд Артур Фридрих25.04.1869 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1865

Отец: Притвиц Иван Карлович

Мать: Притвиц (Галахова) Софья Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
21.09.1901

Муж: Фон Лилиенфельд Артур Фридрих

Киев, Украинская ССР, СССР

Смерть
Неизвестно

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