Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лежнина Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Лежнин Николай Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1915
Сын: Лежнин Аркадий Николаевич
Отец ребёнка: Лежнин Николай Ефимович
Макшанур, Яранский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно