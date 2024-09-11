Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лежнина Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Лежнин Николай Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лежнин Николай Ефимович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Лежнин Аркадий Николаевич

Отец ребёнка: Лежнин Николай Ефимович

Макшанур, Яранский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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