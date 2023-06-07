Андрианова (Бокова) Анна Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрианова (Бокова) Анна Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1868 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.09.1894

Муж: Андрианов Иван Ионыч

Миасс, Миасский, Челябинская область
Поручители: по жениху - златоустовский обыватель Иван Андреев Чернов и крестьянин Рязанской губернии Василий Ионов Андрианов; по невесте - златоустовский обыватель Яков Федоров Боков и мещанин города ... Показать все
Рождение ребёнка
06.02.1897

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Андрианов Иван Ионыч

Миасс, Миасский, Челябинская область
Восприемники: крестьянин той же губернии и волости Евдоким Ионов Андрианов и купеческая жена Параскева Феодотова Андрианова.
Рождение ребёнка
07.05.1903

Сын: Андрианов Владимир Иванов

Отец ребёнка: Андрианов Иван Ионыч

Миасс, Миасский, Челябинская область
Восприемники: крестьянин той же волости, губернии и деревни Василий Ионов Адрианов и крестьянская жена Екатерина Яковлева Адрианова.
Смерть
Неизвестно
Миасс, Миасский, Челябинская область
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