Андрианова (Бокова) Анна Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Бракосочетание
19.09.1894
Муж: Андрианов Иван Ионыч
Поручители: по жениху - златоустовский обыватель Иван Андреев Чернов и крестьянин Рязанской губернии Василий Ионов Андрианов; по невесте - златоустовский обыватель Яков Федоров Боков и мещанин города ... Показать все
Рождение ребёнка
06.02.1897
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Андрианов Иван Ионыч
Восприемники: крестьянин той же губернии и волости Евдоким Ионов Андрианов и купеческая жена Параскева Феодотова Андрианова.
Рождение ребёнка
07.05.1903
Сын: Андрианов Владимир Иванов
Отец ребёнка: Андрианов Иван Ионыч
Восприемники: крестьянин той же волости, губернии и деревни Василий Ионов Адрианов и крестьянская жена Екатерина Яковлева Адрианова.
Смерть
Неизвестно