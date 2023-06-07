Лунев Петр Калинин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Лунев Калина Андреянов
Мать: Лунева Елена Акинфиева
Рождение ребёнка
1799
Сын: Лунев Кузьма Петров
Мать ребёнка: Лунева Евдокия
Рождение ребёнка
1801
Сын: Лунев Никифор Петров
Мать ребёнка: Лунева Евдокия
Рождение ребёнка
1804
Сын: Лунев Семен Петров
Мать ребёнка: Лунева Евдокия
Рождение ребёнка
1809
Сын: Лунев Макар Петров
Мать ребёнка: Лунева Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лунева Евдокия
Смерть
1831