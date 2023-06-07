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Лунев Петр Калинин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Лунев Калина Андреянов

Мать: Лунева Елена Акинфиева

Рождение ребёнка
1799

Сын: Лунев Кузьма Петров

Мать ребёнка: Лунева Евдокия

Рождение ребёнка
1801

Сын: Лунев Никифор Петров

Мать ребёнка: Лунева Евдокия

Рождение ребёнка
1804

Сын: Лунев Семен Петров

Мать ребёнка: Лунева Евдокия

Рождение ребёнка
1809

Сын: Лунев Макар Петров

Мать ребёнка: Лунева Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лунева Евдокия

Смерть
1831
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