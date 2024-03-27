Синельников Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синельников Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1933

Сын: Синельников Виктор Павлович

Отец ребёнка: Синельников Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синельников Александр Павлович

Отец ребёнка: Синельников Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Синельников Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Павловна

Отец ребёнка: Синельников Павел

Смерть
Неизвестно
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