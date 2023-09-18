Семен Алексеевич
Место рождениядер Плавская, Крапивенский у.,Тульская губ.
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Алексей Игнатович
Мать: Татьяна Петровна
дер Плавская, Крапивенский у.,Тульская губ.
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Домна Семеновна
Мать ребёнка: Прасковья Васильевна
дер Плавская, Крапивенский у.,Тульская губ.
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Афросинья Семеновна
Мать ребёнка: Прасковья Васильевна
дер Плавская, Крапивенский у.,Тульская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Васильевна
Смерть
Неизвестно