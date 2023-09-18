Семен Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемен Алексеевич

Семен Алексеевич

Место рождения

дер Плавская, Крапивенский у.,Тульская губ.

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Алексей Игнатович

Мать: Татьяна Петровна

дер Плавская, Крапивенский у.,Тульская губ.
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Домна Семеновна

Мать ребёнка: Прасковья Васильевна

дер Плавская, Крапивенский у.,Тульская губ.
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Афросинья Семеновна

Мать ребёнка: Прасковья Васильевна

дер Плавская, Крапивенский у.,Тульская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close