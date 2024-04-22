Тугин Алексей Иванович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1889 и 1890
Дата смерти1922
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1889 и 1890
Рождение ребёнка
06.01.1913
Дочь: Маршева Евгения Алексеевна
Мать ребёнка: Тугина Мария Филипповна
Рождение ребёнка
01.01.1918
Мать ребёнка: Тугина Мария Филипповна
Рождение ребёнка
15.10.1920
Сын: Тугин Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Тугина Мария Филипповна
Место жительства
Неизвестно
Сестрорецк, Курортный район, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1922
Украина
умер в госпитале в г. Каменец-Подольский от повторного тифа, похоронен там же