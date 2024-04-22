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Тугин Алексей Иванович

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Место рождения

Старый Шимск, Шимский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Между 1889 и 1890

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1889 и 1890

Отец: Тугин Иван Васильевич

Мать: Тугина Анастасия Григорьевна

Старый Шимск, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
06.01.1913

Дочь: Маршева Евгения Алексеевна

Мать ребёнка: Тугина Мария Филипповна

Любыни, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
01.01.1918

Сын: Тугин Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Тугина Мария Филипповна

Любыни, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
15.10.1920

Сын: Тугин Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Тугина Мария Филипповна

Любыни, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Место жительства
Неизвестно
Сестрорецк, Курортный район, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1922
Украина
умер в госпитале в г. Каменец-Подольский от повторного тифа, похоронен там же
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