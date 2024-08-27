Самохин Григорий Родионович
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1878
Сын: Федор
Мать ребёнка: Самохина (Калистратова) Ульяна (Устинья) Яковлевна
Рождение ребёнка
11.02.1883 ст.
Дочь: (Самохина) Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Самохина (Калистратова) Ульяна (Устинья) Яковлевна
Ивановка
Рождение ребёнка
1886
Сын: Самохин Кирилл Григорьевич
Мать ребёнка: Самохина (Калистратова) Ульяна (Устинья) Яковлевна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Дмитрий
Мать ребёнка: Самохина (Калистратова) Ульяна (Устинья) Яковлевна
Смерть
Неизвестно