Самохин Григорий Родионович 1848 — найти родственников по фамилии на Familio
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Самохин Григорий Родионович

Место рождения

Ивановка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Самохин Родион Васильевич

Мать: Самохина Василиса Степановна

Ивановка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самохина (Калистратова) Ульяна (Устинья) Яковлевна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Федор

Мать ребёнка: Самохина (Калистратова) Ульяна (Устинья) Яковлевна

Рождение ребёнка
11.02.1883 ст.

Дочь: (Самохина) Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Самохина (Калистратова) Ульяна (Устинья) Яковлевна

Ивановка
Рождение ребёнка
1886

Сын: Самохин Кирилл Григорьевич

Мать ребёнка: Самохина (Калистратова) Ульяна (Устинья) Яковлевна

Ивановка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1891

Сын: Дмитрий

Мать ребёнка: Самохина (Калистратова) Ульяна (Устинья) Яковлевна

Ивановка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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