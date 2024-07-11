Кручинин Петр Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Кручинин Матвей Павлович
Мать: не указана
Дочь: Кручинина Анна Петровна
Мать ребёнка: Булдакова Марфа Филипповна
Сын: Кручинин Афанасий Петрович
Мать ребёнка: Булдакова Марфа Филипповна
Дочь: Кручинина Февронья Петровна
Мать ребёнка: Булдакова Марфа Филипповна
Сын: Кручинин Николай Петрович
Мать ребёнка: Булдакова Марфа Филипповна
Сын: Кручинин Василий Петрович
Мать ребёнка: Булдакова Марфа Филипповна
Дочь: Кручинина Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Булдакова Марфа Филипповна
Сын: Кручинин Евфимий Петрович
Мать ребёнка: Булдакова Марфа Филипповна
Сын: Кручинин Григорий Петрович
Мать ребёнка: Булдакова Марфа Филипповна
Мать ребёнка: Булдакова Марфа Филипповна
Сын: Кручинин Алексей Петрович
Мать ребёнка: Булдакова Марфа Филипповна
Дочь: Кручинина Александра Петровна
Мать ребёнка: Булдакова Марфа Филипповна