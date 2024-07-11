Кручинин Петр Матвеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кручинин Петр Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кручинин Матвей Павлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кручинина Анна Петровна

Мать ребёнка: Булдакова Марфа Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кручинин Афанасий Петрович

Мать ребёнка: Булдакова Марфа Филипповна

Рождение ребёнка
26.06.1856

Дочь: Кручинина Февронья Петровна

Мать ребёнка: Булдакова Марфа Филипповна

Рождение ребёнка
30.11.1858

Сын: Кручинин Николай Петрович

Мать ребёнка: Булдакова Марфа Филипповна

Рождение ребёнка
1861

Сын: Кручинин Василий Петрович

Мать ребёнка: Булдакова Марфа Филипповна

Рождение ребёнка
26.10.1864

Дочь: Кручинина Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Булдакова Марфа Филипповна

Рождение ребёнка
02.09.1867

Сын: Кручинин Евфимий Петрович

Мать ребёнка: Булдакова Марфа Филипповна

Рождение ребёнка
22.01.1869

Сын: Кручинин Григорий Петрович

Мать ребёнка: Булдакова Марфа Филипповна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Кручинин Иван Петрович

Мать ребёнка: Булдакова Марфа Филипповна

Рождение ребёнка
09.03.1873

Сын: Кручинин Алексей Петрович

Мать ребёнка: Булдакова Марфа Филипповна

Рождение ребёнка
13.04.1876

Дочь: Кручинина Александра Петровна

Мать ребёнка: Булдакова Марфа Филипповна

Смерть
Неизвестно

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