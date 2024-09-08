Миляева (Сычева) Серафима Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миляева (Сычева) Серафима Петровна

Место рождения

Витенево

Дата рождения

02.07.1912

Дата смерти

?.08.1987

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1886 г.р.

Муж

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

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ИГ
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Место
Комментарий
Рождение
02.07.1912

Отец: Сычев Петр Александрович

Мать: Сычева (Сучкова) Мария Никифоровна

Бракосочетание
30.11.1930

Муж: Миляев Сергей Григорьевич

Витенево, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
25.04.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миляев Сергей Григорьевич

Смерть
?.08.1987
Москва, город федерального значения Москва

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