Миляева (Сычева) Серафима Петровна
Место рожденияВитенево
Дата рождения02.07.1912
Дата смерти?.08.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1912
Бракосочетание
30.11.1930
Витенево, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
25.04.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Миляев Сергей Григорьевич
Смерть
?.08.1987
Москва, город федерального значения Москва