Мылышева Глафира Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мылышева Глафира Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Малышев (малышов) Анатолий Викторович

Отец ребёнка: Малышев (малышов) Виктор Викторович

Рождение ребёнка
17.12.1906

Сын: Малышев (малышов) Виталий Викторович

Отец ребёнка: Малышев (малышов) Виктор Викторович

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.12.1911

Сын: Малышев (малышов) Николай Викторович

Отец ребёнка: Малышев (малышов) Виктор Викторович

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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