Мылышева Глафира Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1904
Сын: Малышев (малышов) Анатолий Викторович
Отец ребёнка: Малышев (малышов) Виктор Викторович
Рождение ребёнка
17.12.1906
Сын: Малышев (малышов) Виталий Викторович
Отец ребёнка: Малышев (малышов) Виктор Викторович
Рождение ребёнка
20.12.1911
Сын: Малышев (малышов) Николай Викторович
Отец ребёнка: Малышев (малышов) Виктор Викторович
Смерть
Неизвестно