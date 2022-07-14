Обухова ?
женский, родилась Неизвестно
Супруги
Обухов Алексей Геннадьвич04.09.1984 г.р.
Дети
Обухов ------------------ АлексеевичНеизвестно г.р.
(Обухова) Алла АлексеевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Обухов ------------------ Алексеевич
Отец ребёнка: Обухов Алексей Геннадьвич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Обухова) Алла Алексеевна
Отец ребёнка: Обухов Алексей Геннадьвич
Бракосочетание
Неизвестно