Муреев Леонид Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муреев Леонид Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1927

Дата смерти

27.10.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1931 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1952

Сын: Муреев Александр Леонидович

Мать ребёнка: Мандрусова Нина Николаевна

Рождение ребёнка
17.10.1958

Дочь: Муреева Ирина Леонидовна

Мать ребёнка: Мандрусова Нина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мандрусова Нина Николаевна

Смерть
27.10.2020
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