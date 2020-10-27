Муреев Леонид Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1927
Дата смерти27.10.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.05.1952
Сын: Муреев Александр Леонидович
Мать ребёнка: Мандрусова Нина Николаевна
Рождение ребёнка
17.10.1958
Дочь: Муреева Ирина Леонидовна
Мать ребёнка: Мандрусова Нина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.10.2020