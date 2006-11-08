Бугаев Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рождения13.08.1946
Дата смерти08.11.2006
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1946
Рождение ребёнка
22.08.1974
Дочь: Сурова Оксана Михайловна
Мать ребёнка: Бугаева Галина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бугаева Галина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
08.11.2006
Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край