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Бугаев Михаил Михайлович

Место рождения

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

13.08.1946

Дата смерти

08.11.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1946

Отец: Бугаев Михаил Семенович

Мать: Бугаева Татьяна Викторовна

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.08.1974

Дочь: Сурова Оксана Михайловна

Мать ребёнка: Бугаева Галина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бугаев Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Бугаева Галина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бугаева Галина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бугаев Юрий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
08.11.2006
Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
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