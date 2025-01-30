Кокорева Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кокорева) Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Кокорев Сергей Игоревич
Рождение ребёнка
2006
Дочь: (Кокорева) Виктория Сергеевна
Отец ребёнка: Кокорев Сергей Игоревич
Рождение ребёнка
2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кокорев Сергей Игоревич