Снитко Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1886
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Снитко Яков Никифорович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Ходот (Снитко) София Яковлевна
Отец ребёнка: Снитко Яков Никифорович
Место жительства
С 1893
Рождение ребёнка
1895
Дочь: (Снитко) Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Снитко Яков Никифорович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Снитко) Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Снитко Яков Никифорович
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Снитко Яков Никифорович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Снитко) Елизавета Яковлевна
Отец ребёнка: Снитко Яков Никифорович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Снитко) Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Снитко Яков Никифорович
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Снитко Яков Никифорович
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Снитко Яков Никифорович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Дахно (Снитко) Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Снитко Яков Никифорович
Смерть
Неизвестно