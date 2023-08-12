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Снитко Ксения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1886

Муж: Снитко Яков Никифорович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Снитко Демиан Яковлевич

Отец ребёнка: Снитко Яков Никифорович

Лоска, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Ходот (Снитко) София Яковлевна

Отец ребёнка: Снитко Яков Никифорович

Лоска, Чернігівська область
Место жительства
С 1893
Лоска, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: (Снитко) Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Снитко Яков Никифорович

Лоска, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Снитко) Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Снитко Яков Никифорович

Лоска, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Снитко Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Снитко Яков Никифорович

Лоска, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Снитко) Елизавета Яковлевна

Отец ребёнка: Снитко Яков Никифорович

Лоска, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Снитко) Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Снитко Яков Никифорович

Лоска, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Снитко Никифор Яковлевич

Отец ребёнка: Снитко Яков Никифорович

Лоска, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Снитко Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Снитко Яков Никифорович

Лоска, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Дахно (Снитко) Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Снитко Яков Никифорович

Лоска, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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