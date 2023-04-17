Рыбалкина Ускова Наталия Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1977
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1977
Отец: Усков Владимир Васильевич
Мать: Ускова Лидия Феогеновна
Рождение ребёнка
22.11.1994
Дочь: Ускова Дарья Юрьевна
Отец ребёнка: Рыбалкин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
23.07.1998
Дочь: Рыбалкина Виктория Васильевна
Отец ребёнка: Рыбалкин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
04.05.2000
Дочь: Рыбалкина Алена Васильевна
Отец ребёнка: Рыбалкин Василий Николаевич