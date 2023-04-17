Рыбалкина Ускова Наталия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбалкина Ускова Наталия Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1977

Пол

Женский

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1977

Отец: Усков Владимир Васильевич

Мать: Ускова Лидия Феогеновна

Рождение ребёнка
22.11.1994

Дочь: Ускова Дарья Юрьевна

Отец ребёнка: Рыбалкин Василий Николаевич

Рождение ребёнка
23.07.1998

Дочь: Рыбалкина Виктория Васильевна

Отец ребёнка: Рыбалкин Василий Николаевич

Рождение ребёнка
04.05.2000

Дочь: Рыбалкина Алена Васильевна

Отец ребёнка: Рыбалкин Василий Николаевич

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