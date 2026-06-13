Бодиско НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ
мужской, родился 12.09.1756
умер 20.10.1815
ОтецБодиско АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ1722 г.р.
МатьБодиско (Золикоффер) АННА БАРБАРА1727 г.р.
Супруги
(Фон Вистингаузен) АМАЛИЯ КАРОЛИНА06.12.1770 г.р.
Дети
(Бодиско) МАРГАРЕТ КАТАРИНА1791 г.р.
Бодиско АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ21.10.1795 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1756
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Бодиско) МАРГАРЕТ КАТАРИНА
Мать ребёнка: (Фон Вистингаузен) АМАЛИЯ КАРОЛИНА
Бракосочетание
21.03.1791
Рождение ребёнка
21.10.1795
Сын: Бодиско АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
Мать ребёнка: (Фон Вистингаузен) АМАЛИЯ КАРОЛИНА
Рождение ребёнка
1804
Сын: Бодиско ЛЕОНТИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Мать ребёнка: (Фон Вистингаузен) АМАЛИЯ КАРОЛИНА
Смерть
20.10.1815