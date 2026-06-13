Бодиско НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 12.09.1756 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бодиско НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 12.09.1756

умер 20.10.1815

Отец
Бодиско АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ1722 г.р.
Мать
Бодиско (Золикоффер) АННА БАРБАРА1727 г.р.
Супруги
(Фон Вистингаузен) АМАЛИЯ КАРОЛИНА06.12.1770 г.р.
Дети
(Бодиско) МАРГАРЕТ КАТАРИНА1791 г.р.
Бодиско АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ21.10.1795 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1756

Отец: Бодиско АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Мать: Бодиско (Золикоффер) АННА БАРБАРА

Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Бодиско) МАРГАРЕТ КАТАРИНА

Мать ребёнка: (Фон Вистингаузен) АМАЛИЯ КАРОЛИНА

Бракосочетание
21.03.1791

Жена: (Фон Вистингаузен) АМАЛИЯ КАРОЛИНА

Рождение ребёнка
21.10.1795

Сын: Бодиско АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Мать ребёнка: (Фон Вистингаузен) АМАЛИЯ КАРОЛИНА

Рождение ребёнка
1804

Сын: Бодиско ЛЕОНТИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Мать ребёнка: (Фон Вистингаузен) АМАЛИЯ КАРОЛИНА

Смерть
20.10.1815

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