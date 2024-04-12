Чукова (Иваночкина) Евдокия Аристархова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чукова (Иваночкина) Евдокия Аристархова

Место рождения

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1839 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
29.09.1857

Муж: Чуков Семен Федорович

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Жених: д. Ухорской гос. имущ. крест. сын Семен Федоров Чуков 18 лет, 1 брак Невеста: д. Ухорской гос. имущ. крест. дочь девица Евдокия Аристархова Иваночкина 19 лет, 1 браком Поручители: по жениху - д... Показать все
Рождение ребёнка
18.01.1862

Сын: Чуков Максим Семенович

Отец ребёнка: Чуков Семен Федорович

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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