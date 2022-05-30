Рябинин Илья Андреев
мужской, родился 12.07.1749
умер 17.03.1824
ОтецРябинин Андрей АндреевОколо 1715 г.р.
Дети
Рябинин Леонтий Ильин11.06.1772 г.р.
Рябинин Иван ИльинОколо 1782 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1749
Отец: Рябинин Андрей Андреев
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.06.1772
Мать ребёнка: Рябинин Марьяна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Рябинин Иван Ильин
Мать ребёнка: Рябинин Марьяна Иванова
Смерть
17.03.1824