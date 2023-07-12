Фадеев Анисимов Михаил Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадеев Анисимов Михаил Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1878

Отец: Фадеев Семен Максимович

Мать: Фадеева Устинья Зиновьевна

Рождение ребёнка
05.08.1907

Сын: Лаврентьев (фадеев) Василий Михайлович

Мать ребёнка: Марфа Игнатьевна

Рождение ребёнка
01.01.1912

Сын: Лаврентьев Анисимов Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Марфа Игнатьевна

Рождение ребёнка
22.05.1914

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Марфа Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
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