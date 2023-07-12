Фадеев Анисимов Михаил Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1878
Рождение ребёнка
05.08.1907
Сын: Лаврентьев (фадеев) Василий Михайлович
Мать ребёнка: Марфа Игнатьевна
Рождение ребёнка
01.01.1912
Сын: Лаврентьев Анисимов Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Марфа Игнатьевна
Рождение ребёнка
22.05.1914
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Марфа Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Игнатьевна
Смерть
Неизвестно