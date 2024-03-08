Серокурова Матрена (Мотя)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.08.1936
Дочь: Замула Зинаида Кирилловна (Вторая жена)
Отец ребёнка: Серокуров Кирилл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костюк Валентина Кирилловна
Отец ребёнка: Серокуров Кирилл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Кириллович
Отец ребёнка: Серокуров Кирилл
Смерть
Неизвестно