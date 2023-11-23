Липицкий Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липицкий Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Липицкая Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
09.01.1921

Сын: Липицкий Виктор Дмитриевич

Мать ребёнка: Липицкая Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Липицкий Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Липицкая Ирина Федоровна

Смерть
Неизвестно

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