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Самсонова Александра Афанасьевна

Место рождения

Вологодский край

Дата рождения

01.02.1924

Дата смерти

25.05.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золотухин Александр Федорович

Рождение ребёнка
22.04.1952

Сын: Золотухин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Золотухин Александр Федорович

Орск, город Орск, Оренбургская область
Смерть
25.05.2015

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