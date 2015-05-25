Самсонова Александра Афанасьевна
Место рожденияВологодский край
Дата рождения01.02.1924
Дата смерти25.05.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.04.1952
Сын: Золотухин Владимир Александрович
Отец ребёнка: Золотухин Александр Федорович
Орск, город Орск, Оренбургская область
Смерть
25.05.2015