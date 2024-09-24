Дударев Михаил Степанов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Дударев Михаил Степанов

Автор
АИ
Илющенко А.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Дети
Наталия Михайлова04.08.1899 г.р.
Иоанн Михайлов13.01.1903 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.08.1899

Дочь: Наталия Михайлова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.01.1903

Сын: Иоанн Михайлов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.02.1905

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.02.1910

Дочь: Мария Михайлова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Курбатово, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Рождение ребёнка
07.10.1912 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Курбатово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.02.1915 ст.

Сын: Николай Михайлов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Курбатово, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Пропал без вести (военное)
08.07.1915 ст.

Смерть
Неизвестно

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