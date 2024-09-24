Дударев Михаил Степанов
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Дети
Наталия Михайлова04.08.1899 г.р.
Иоанн Михайлов13.01.1903 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.08.1899
Дочь: Наталия Михайлова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.01.1903
Сын: Иоанн Михайлов
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.02.1905
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.02.1910
Дочь: Мария Михайлова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.10.1912 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.02.1915 ст.
Сын: Николай Михайлов
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Пропал без вести (военное)
08.07.1915 ст.
Смерть
Неизвестно