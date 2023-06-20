Коврижных Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Коврижных Иван
Рождение ребёнка
1745
Сын: Коврижных Стафон Коврижных
Мать ребёнка: Парашева Ивановна
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Парашева Ивановна
Рождение ребёнка
1750
Сын: Коврижных Михей Коврижных
Мать ребёнка: Парашева Ивановна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Коврижных Климонт Коврижных
Мать ребёнка: Парашева Ивановна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Макар
Мать ребёнка: Парашева Ивановна
Смерть
Неизвестно