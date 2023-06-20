Коврижных Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных Федор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Коврижных Иван

Мать: Коврижных Ирина Яковлевна

Рождение ребёнка
1745

Сын: Коврижных Стафон Коврижных

Мать ребёнка: Парашева Ивановна

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Парашева Ивановна

Рождение ребёнка
1750

Сын: Коврижных Михей Коврижных

Мать ребёнка: Парашева Ивановна

Рождение ребёнка
1753

Сын: Коврижных Климонт Коврижных

Мать ребёнка: Парашева Ивановна

Рождение ребёнка
1762

Сын: Макар

Мать ребёнка: Парашева Ивановна

Смерть
Неизвестно
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