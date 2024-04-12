Трошин Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трошин Василий
Рождение ребёнка
30.05.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трошина Надежда Викторовна
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно