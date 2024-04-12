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Трошин Владимир Васильевич

Место рождения

Ключи, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трошин Василий

Мать: не указана

Ключи, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
30.05.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трошина Надежда Викторовна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
Неизвестно
Ключи, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
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