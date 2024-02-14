Исмаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Искандер Искаков
Мать: Зюльфира
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Асрабзямал Хусаинова
Рождение ребёнка
1847
Сын: Ахметзян
Мать ребёнка: Асрабзямал Хусаинова
Рождение ребёнка
25.03.1853
Сын: Шакирзян
Мать ребёнка: Асрабзямал Хусаинова
Рождение ребёнка
17.04.1854
Сын: Мухаметзян
Мать ребёнка: Асрабзямал Хусаинова
Смерть
Неизвестно