Исмаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исмаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1783 г.р.

Мать

1788 г.р.

Жена

1828 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Искандер Искаков

Мать: Зюльфира

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асрабзямал Хусаинова

Рождение ребёнка
1847

Сын: Ахметзян

Мать ребёнка: Асрабзямал Хусаинова

Рождение ребёнка
25.03.1853

Сын: Шакирзян

Мать ребёнка: Асрабзямал Хусаинова

Рождение ребёнка
17.04.1854

Сын: Мухаметзян

Мать ребёнка: Асрабзямал Хусаинова

Смерть
Неизвестно

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