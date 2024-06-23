Кудрявцев Михаил Андреевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кудрявцев Михаил Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Исакова Лукерья Арсентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернова (Кудрявцева) Раиса Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцева Дарья Корниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудрявцев Василий Михайлович

Мать ребёнка: Кудрявцева Дарья Корниловна

Рождение ребёнка
23.04.1936

Дочь: Падышева (Кудрявцева) Галина Михайловна

Мать ребёнка: Кудрявцева Дарья Корниловна

Смерть
Неизвестно

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