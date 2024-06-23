Кудрявцев Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернова (Кудрявцева) Раиса Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудрявцев Василий Михайлович
Мать ребёнка: Кудрявцева Дарья Корниловна
Рождение ребёнка
23.04.1936
Дочь: Падышева (Кудрявцева) Галина Михайловна
Мать ребёнка: Кудрявцева Дарья Корниловна
Смерть
Неизвестно