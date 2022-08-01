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Мячин Ярофей Ермолаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1759 и 1760

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1759 и 1760

Отец: Мячин Ермолай Петрович

Мать: Мячина (Рухледева) Епистихимья (?) Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мячина (Меркушева) Епистимья (?) (?)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мячина (Обухова) Настасья Григорьевна

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Марья Ярофеевна

Мать ребёнка: Мячина (Обухова) Настасья Григорьевна

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Евдокия Ярофеевна

Мать ребёнка: Мячина (Обухова) Настасья Григорьевна

Рождение ребёнка
07.06.1800

Сын: Мячин Семен Ярофеевич

Мать ребёнка: Мячина (Обухова) Настасья Григорьевна

Рождение ребёнка
Между 1804 и 1805

Сын: Мячин Пётр Ярофеевич

Мать ребёнка: Мячина (Обухова) Настасья Григорьевна

Смерть
1822
Похороны
Неизвестно

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