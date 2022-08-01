Мячин Ярофей Ермолаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1759 и 1760
Дата смерти1822
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1759 и 1760
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Марья Ярофеевна
Мать ребёнка: Мячина (Обухова) Настасья Григорьевна
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Евдокия Ярофеевна
Мать ребёнка: Мячина (Обухова) Настасья Григорьевна
Рождение ребёнка
07.06.1800
Мать ребёнка: Мячина (Обухова) Настасья Григорьевна
Рождение ребёнка
Между 1804 и 1805
Сын: Мячин Пётр Ярофеевич
Мать ребёнка: Мячина (Обухова) Настасья Григорьевна
Смерть
1822
Похороны
Неизвестно