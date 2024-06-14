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Анна Яковлева

Место рождения

Ржаво, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1779 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржаво, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельян Иванов

Рождение ребёнка
1799 ст.

Сын: Яков Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Иванов

Ржаво, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1801 ст.

Сын: Зот Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Иванов

Ржаво, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1805 ст.

Дочь: Мария (Марья) Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Иванов

Ржаво, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1806 ст.

Дочь: Авдотья Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Иванов

Ржаво, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1812 ст.

Сын: Павел Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Иванов

Ржаво, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1814 ст.

Сын: Алексей Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Иванов

Ржаво, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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