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Пузанов Сергей Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865 ст.

Дата смерти

10.03.1901 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пузанова (Овсянникова) Надежда Александровна

Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
14.01.1895 ст.

Сын: Пузанов Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Пузанова (Овсянникова) Надежда Александровна

Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Тульская губерния, плёнка 2038719, стр. 450
Рождение ребёнка
13.03.1900 ст.

Дочь: (Пузанова) Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Пузанова (Овсянникова) Надежда Александровна

Тульская губерния, плёнка 2038695, стр. 819
Смерть
10.03.1901 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Запись в МК Николаевской церкви города Ефремова Тульской губернии плёнка 2038699, стр. 818 Умер в возрасте 36 лет от чахотки.
Рождение ребёнка
20.04.1901 ст.

Сын: Пузанов Григорий Сергеевич

Мать ребёнка: Пузанова (Овсянникова) Надежда Александровна

Тульская губерния, плёнка 2038699, стр. 785

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