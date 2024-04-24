Пузанов Сергей Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865 ст.
Дата смерти10.03.1901 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.01.1895 ст.
Мать ребёнка: Пузанова (Овсянникова) Надежда Александровна
Тульская губерния, плёнка 2038719, стр. 450
Рождение ребёнка
13.03.1900 ст.
Дочь: (Пузанова) Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Пузанова (Овсянникова) Надежда Александровна
Тульская губерния, плёнка 2038695, стр. 819
Смерть
10.03.1901 ст.
Запись в МК Николаевской церкви города Ефремова Тульской губернии плёнка 2038699, стр. 818 Умер в возрасте 36 лет от чахотки.
Рождение ребёнка
20.04.1901 ст.
Сын: Пузанов Григорий Сергеевич
Мать ребёнка: Пузанова (Овсянникова) Надежда Александровна
Тульская губерния, плёнка 2038699, стр. 785