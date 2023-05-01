Никишкина (Черных) Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1982
Дочь: Доценко (Никишкина) Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Никишкин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
29.03.1987
Дочь: Тхазеплова (Никишкина) Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Никишкин Василий Васильевич