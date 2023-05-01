Никишкина (Черных) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никишкина (Черных) Елена Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1963

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никишкин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
07.11.1982

Дочь: Доценко (Никишкина) Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Никишкин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
29.03.1987

Дочь: Тхазеплова (Никишкина) Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Никишкин Василий Васильевич

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