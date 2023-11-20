Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилипп

Филипп

Место рождения

с Петровское Василиевская вол. Рузский уезд Московская губ.

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

До 1842

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1787 г.р.

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

с Петровское Василиевская вол. Рузский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
1815

Сын: Евстрат Филиппов

Мать ребёнка: Настасья Гаврилова

с Петровское Василиевская вол. Рузский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
1822

Сын: Егор Филиппов

Мать ребёнка: не указана

с Петровское Василиевская вол. Рузский уезд Московская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Гавриловна

Смерть
До 1842
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close