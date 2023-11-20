Филипп
Место рожденияс Петровское Василиевская вол. Рузский уезд Московская губ.
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиДо 1842
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
с Петровское Василиевская вол. Рузский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
1815
Сын: Евстрат Филиппов
Мать ребёнка: Настасья Гаврилова
с Петровское Василиевская вол. Рузский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
1822
Сын: Егор Филиппов
с Петровское Василиевская вол. Рузский уезд Московская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Гавриловна
Смерть
До 1842