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Клиндухов Тимур Владимирович
Клиндухов Тимур Владимирович
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Древо
Место рождения
Томск
, город Томск, Томская область
Дата рождения
08.01.1969
Пол
Мужской
Отец
Клиндухов Владимир Фёдорович
1936 г.р.
Мать
Клиндухова Нина Анатольевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1969
Отец:
Клиндухов Владимир Фёдорович
Мать:
Клиндухова Нина Анатольевна
Томск
, город Томск, Томская область
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