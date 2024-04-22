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Клиндухов Тимур Владимирович

Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

08.01.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1969

Отец: Клиндухов Владимир Фёдорович

Мать: Клиндухова Нина Анатольевна

Томск, город Томск, Томская область
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