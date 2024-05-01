Воробьева (Щапова) Иулияния Никифоровна
Место рожденияАнга, Россия
Дата рождения13.10.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1854
Анга, Россия
Бракосочетание
05.02.1878
Анга, Россия
Рождение ребёнка
30.10.1878
Сын: Воробьев Варлаам Григорьевич
Отец ребёнка: Воробьев Григорий Петрович
Анга, Россия
Рождение ребёнка
30.10.1878
Сын: Воробьев Лаврентий Григорьевич
Отец ребёнка: Воробьев Григорий Петрович
Анга, Россия
Рождение ребёнка
23.10.1884
Сын: Воробьев Филипп Григорьевич
Отец ребёнка: Воробьев Григорий Петрович
Анга, Россия
Рождение ребёнка
23.01.1887
Дочь: (Воробьева) Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Воробьев Григорий Петрович
Анга, Россия
Рождение ребёнка
23.08.1889
Дочь: (Воробьева) Васса Григорьевна
Отец ребёнка: Воробьев Григорий Петрович
Анга, Россия
Рождение ребёнка
16.12.1892
Сын: Воробьев Роман Григорьевич
Отец ребёнка: Воробьев Григорий Петрович
Анга, Россия
по разным данным годы рождения-1888,1884
Рождение ребёнка
26.04.1896
Дочь: (Воробьева) Феодосия Григорьевна
Отец ребёнка: Воробьев Григорий Петрович
Анга, Россия
Рождение ребёнка
1904
Сын: Воробьев Иосиф Григорьевич
Отец ребёнка: Воробьев Григорий Петрович
Анга, Россия
Смерть
Неизвестно