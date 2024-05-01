Воробьева (Щапова) Иулияния Никифоровна 13.10.1854 — найти родственников по фамилии на Familio
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Воробьева (Щапова) Иулияния Никифоровна

Место рождения

Анга, Россия

Дата рождения

13.10.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1854

Отец: Щапов Никифор Петрович

Мать: Щапова (Сафонова) Анастасия Поликарповна

Анга, Россия
Бракосочетание
05.02.1878

Муж: Воробьев Григорий Петрович

Анга, Россия
Рождение ребёнка
30.10.1878

Сын: Воробьев Варлаам Григорьевич

Отец ребёнка: Воробьев Григорий Петрович

Анга, Россия
Рождение ребёнка
30.10.1878

Сын: Воробьев Лаврентий Григорьевич

Отец ребёнка: Воробьев Григорий Петрович

Анга, Россия
Рождение ребёнка
23.10.1884

Сын: Воробьев Филипп Григорьевич

Отец ребёнка: Воробьев Григорий Петрович

Анга, Россия
Рождение ребёнка
23.01.1887

Дочь: (Воробьева) Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Воробьев Григорий Петрович

Анга, Россия
Рождение ребёнка
23.08.1889

Дочь: (Воробьева) Васса Григорьевна

Отец ребёнка: Воробьев Григорий Петрович

Анга, Россия
Рождение ребёнка
16.12.1892

Сын: Воробьев Роман Григорьевич

Отец ребёнка: Воробьев Григорий Петрович

Анга, Россия
по разным данным годы рождения-1888,1884
Рождение ребёнка
26.04.1896

Дочь: (Воробьева) Феодосия Григорьевна

Отец ребёнка: Воробьев Григорий Петрович

Анга, Россия
Рождение ребёнка
1904

Сын: Воробьев Иосиф Григорьевич

Отец ребёнка: Воробьев Григорий Петрович

Анга, Россия
Смерть
Неизвестно

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