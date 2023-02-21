Макеенко Николай Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.38
Дата смерти04.03.?
ПолМужской
Отец
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.38
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.02.67
Дочь: Макеенко Шишкина Александра Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.12.1958
Дочь: Макеенко Шаблей Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
04.11.1965
Дочь: Макеенко Калачева Горбатикова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.08.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матанский Владимир Михайлович
Смерть
04.03.?