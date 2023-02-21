Макеенко Николай Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макеенко Николай Стефанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.38

Дата смерти

04.03.?

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.38

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Макеенко Васса Михаиловна

Рождение ребёнка
23.02.67

Дочь: Макеенко Шишкина Александра Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.12.1958

Дочь: Макеенко Шаблей Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
04.11.1965

Дочь: Макеенко Калачева Горбатикова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.08.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матанский Владимир Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
04.03.?
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